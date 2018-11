Nicht alles, was Hollywood-Star und Lifestyle-Ikone Gwyneth Paltrow (46, "Iron Man 3") anfasst, wird zu Gold. Das von ihr mitproduzierte Broadway-Musical "Head Over Heels" wird offenbar im Januar eingestellt, weil es nicht genug eingespielt hat. Das berichtet "The Hollywood Reporter".

Am 6. Januar soll die Show demnach offiziell zu Ende gehen, nach 188 regulären Auftritten. Für Paltrow war es am Broadway ihr Debüt als Produzentin. Aber es gibt auch gute Nachrichten für die Schauspielerin: Ihre Lifestyle-Marke "Goop" soll angeblich bald ein eigenes TV-Projekt bekommen. Und für "Head Over Heels" könnte es laut Medienberichten immerhin noch auf eine Tour durch die USA gehen.