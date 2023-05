In einem Interview gibt Gwyneth Paltrow intime Einzelheiten über das Sexleben mit ihren Ex-Freunden Brad Pitt und Ben Affleck preis.

Star-Podcasterin Alex Cooper (28) ist bekannt dafür, die Gäste ihres Podcasts "Call her Daddy" mit indiskreten Fragen zu ihrem Sexleben zu löchern. In ihrer jüngsten Sendung gelang es ihr, Gwyneth Paltrow (50) über ihr Liebesleben mit Brad Pitt (59) und Ben Affleck (50) auszuquetschen.

Die Schauspielerin war zwischen 1994 und 1997 mit Brad Pitt liiert, löste jedoch ihre Verlobung auf, da sie sich damals noch zu jung für eine Ehe fühlte. Nach der Trennung führte sie eine dreijährige Beziehung mit Ben Affleck.

Gleich zu Beginn des Gesprächs forderte die neugierige Podcasterin ihren prominenten Gast auf, zu bewerten, welcher der beiden Ex-Freunde besser im Bett war. Nach einem kurzen verschämten Moment ("Ich kann nicht glauben, dass meine Tochter sich das anhört ...") packte Paltrow dann jedoch freizügig aus.

"Ben war technisch hervorragend"

"Das ist wirklich schwer. Brad war so etwas wie perfekte Chemie, die Liebe deines Lebens. Und Ben war technisch hervorragend."

In weiteren Fragen wurde zudem geklärt, welcher Ex romantischer war (Brad), wer sie eher zum Lachen gebracht hat (Ben) und mit wem es öfter Streit gab (Ben). Auf die Frage, wer von beiden der bessere Küsser gewesen sei, gab sie eine diplomatische Antwort: "Sie waren beide gute Küsser."

"Brad ist der bessere Schauspieler"

Paltrows Antwort auf die Frage, welchen von beiden sie für den besseren Schauspieler hält, dürfte Ben Affleck nicht gefallen haben. Dazu erklärte die Schauspielerin: "Sie sind beide so talentiert. Und Ben ist ein großartiger Autor und Regisseur. Aber ich denke, ich würde sagen, Brad ist der bessere Schauspieler. Wenn man an all die verschiedenen Rollen denkt, die er gespielt hat."

Beziehung mit Coldplay-Sänger Chris Martin

Nach den gescheiterten Beziehung mit Pitt und Affleck war die Oscarpreisträgerin zwischen 2003 und 2016 mit dem Coldplay-Sänger Chris Martin (46) verheiratet, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat. 2018 gab sie dem TV-Produzenten Brad Falchuk (52) das Jawort.