Zwei Promis, die eine tiefe Freundschaft verbindet: Gwyneth Paltrow hat auf Instagram verraten, wie nahe ihr Cameron Diaz steht.

Gwyneth Paltrow (50) feiert ihre Promifreundin Cameron Diaz, die ihren 51. Geburtstag am 30. August beging. "Darf ich bitte innehalten, um einem der großartigsten Menschen, den ich kenne, und einer meiner besten, engsten und geschätzten Freundinnen, @camerondiaz, alles Gute zum Geburtstag wünschen", schrieb Paltrow in einer Instagram-Story.

Dazu zeigt die Schauspielerin ein Selfie, das sie mit Cameron Diaz in der Natur aufgenommen hat. Die zwei berühmten Frauen strahlen darauf in die Kamera, beide tragen ihre blonden Haare offen und dunkle Oberteile. Den Schnappschuss postete Gwyneth Paltrow auch in einem weiteren Instagram-Beitrag, in dem sie ihrer Freundin und Kollegin erneut gratuliert.

So lange sind Gwyneth Paltrow und Cameron Diaz schon befreundet

Die Hollywood-Stars sind seit langem eng befreundet. In einem Interview mit "Harper's Bazaar U.K." aus dem Jahr 2012 erzählte Cameron Diaz Medienberichten zufolge, dass sie und Paltrow nach dem Tod ihres Vaters Emilio Diaz im Jahr 2008 "sehr eng geworden" seien. "Sie hat sich nach dem Tod meines Vaters gemeldet", sagte Diaz demnach. Das habe sie zusammengeschweißt.

In den folgenden Jahren teilten die prominenten Freundinnen aber auch viele schöne Momente. Diaz soll Paltrow beispielsweise bei der Planung ihrer Hochzeit mit Brad Falchuk (52) geholfen haben. Sie nahm mit ihrem Ehemann Benji Madden (44) natürlich auch an der privaten Zeremonie in den Hamptons teil.

Gwyneth Paltrow ist seit September 2018 in zweiter Ehe mit dem TV-Produzenten Brad Falchuk verheiratet. Die beiden hatten im Januar 2018 ihre Verlobung bekannt gegeben. Paltrow war zuvor, von 2003 bis 2016, mit Musiker Chris Martin (46) verheiratet. Gemeinsam haben sie die 19-jährige Tochter Apple und den 17-jährigen Sohn Moses.

Cameron Diaz hat im Januar 2015 dem Musiker Benji Madden das Jawort gegeben. Im Dezember 2019 wurden sie Eltern einer Tochter.