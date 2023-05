Mit Robert Sean Leonard (hier links neben seinem "Viel Lärm um nichts"-Co-Star Kenneth Brannagh) war Gwyneth Paltrow in den frühen Neunzigern liiert. Die Trennung bezeichnete der Schauspieler einige Zeit später als lustig. 1998 erinnerte er sich in der "New York Post", dass Paltrow ihn noch im Trennungs-Gespräch mit einer ihrer Freundinnen verkuppeln wollte. "Gwyneth ist ein bisschen wie eine Yenta, aber sie ist eine großartige, großartige Freundin", sagte er. Yenta ist ein jiddischer Begriff, der in etwa mit "Tratschtante" bezeichnet werden kann. Mehr