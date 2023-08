Gwyneth Paltrow vermietet Gästehaus ihrer Villa – doch das Angebot hat einen Haken

von Julia Mäurer Schauspielerin Gwyneth Paltrow geht unter die Vermieter: Die 50-Jährige bietet das Gästehaus ihrer Villa über Airbnb an. Ganz so attraktiv wie das Angebot zunächst klingt, ist es aber nicht.

Wer schon immer davon geträumt hat, zu wohnen wie ein Hollywood-Star, der dürfte bei diesem Angebot hellhörig werden: Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow vermietet das Gästehaus ihrer Villa im kalifornischen Montecito über die Reiseplattform Airbnb. Das über zwei Etagen angelegte Häuschen bietet ausreichend Platz für zwei Personen und wurde von Paltrow persönlich eingerichtet. Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die 50-Jährige ein Video, in dem sie ihr Vermietungsangebot anpreist und zudem durch die einzelnen Räume führt.

"Einsamkeit ist ein menschlicher Zustand, aber in den letzten Jahren haben die zunehmende Isolation und der Mangel an Gemeinschaft unser Leben noch mehr zersplittert", kommentierte Paltrow ihren Beitrag. Gemeinsam mit Airbnb wolle sie "die Welt etwas weniger einsam machen" und deshalb ihr Gästehaus an zwei Personen vermieten. Paltrow stellt entspannte Stunden am Pool, eine Wanderung in der Umgebung sowie ein gemeinsames Abendessen mit ihr und ihrem Mann Brad Falchuk in Aussicht – edler Wein aus dem hauseigenen Keller inklusive.

Gwyneth Paltrow empfängt ihre Gäste nur für eine Nacht

Ganz so attraktiv wie das Angebot zunächst klingt, ist es dann aber doch nicht. Denn anders als bei den meisten Airbnb-Unterkünften hat Paltrow bereits vorab festgelegt, wann sie ihre Gäste empfangen wird: Es ist lediglich eine Übernachtung vom 9. auf den 10. September möglich. Was das Ganze kosten soll, ist bisher nicht bekannt. Interessenten können sich ab dem 15. August registrieren, danach wird ausgewählt. Ob per Zufall entschieden wird oder Paltrow gezielt aussucht, wen sie auf ihr Grundstück lässt, ist nicht klar. Promi-Stylistin Rachel Zoe kommentierte das Video mit den Worten: "Nimm bitte mich."

Ganz uneigennützig ist auch die Aktion für Gwyneth Paltrow nicht. In ihrem Video weist sie darauf hin, dass ihre Gäste im Badezimmer reichlich Kosmetik ihrer eigenen Goop-Beautylinie erwartet. "Ihre Haut wird bei Ihrer Abreise besser sein als bei Ihrer Ankunft", wirbt Paltrow. Und auch sonst könne man sich auf zahlreiche Goop-Artikel und Anwendungen freuen. Mit ihrem Unternehmen Goop scheffelt die Schauspielerin seit Jahren Millionen, auf der Leinwand ist sie hingegen gar nicht mehr zu sehen.

Im besten Fall beherbergt Paltrow also für eine Nacht zwei Fremde in ihrem Gästehaus, gewinnt so aber treue Kunden für ihre Goop-Produkte hinzu. Vorausgesetzt, man hat für beides das nötige Kleingeld.