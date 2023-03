Gwyneth Paltrow verrät, was sie am Tag isst – viel ist es nicht

von Luisa Schwebel Mit ihrem Wellness-Unternehmen Goop hat sich Gwyneth Paltrow ein Millionenimperium aufgebaut. Und die ehemalige Schauspielerin achtet auch privat auf ihre Gesundheit – das beweist sie jetzt mit ihrem Diätplan.

Morgens mit strubbeligen Haaren aus dem Bett kriechen und sich dann ein großes Frühstück gönnen. Spiegeleier und Speck, dazu ein Käsebrot – zum Beispiel. Bei wem ein Morgen so definitiv nicht aussieht? Wellness-Queen Gwyneth Paltrow.

Gwyneth Paltrow verrät, was sie am Tag isst

Wie die Unternehmerin jetzt im Podcast "The Art of Being Well" verrät, isst sie morgens erstmal gar nichts. Denn sie halte sich an die Regeln des Intervallfastens. Das heißt, Abendessen gibt es früh und Frühstück nicht vor 12 Uhr. "Normalerweise esse ich etwas gegen 12 Uhr und am Morgen habe ich etwas, das meinen Blutzucker nicht in die Höhe treibt, also trinke ich Kaffee", erklärt sie.

Etwas später gebe es dann die erste richtige Mahlzeit – Brühe. "Mittags esse ich sehr gerne Suppe. Meistens esse ich Knochenbrühe. Ich versuche, mich eine Stunde lang zu bewegen, also gehe ich entweder spazieren oder mache Pilates oder meine Tracy-Anderson-Sitzungen", so die ehemalige Schauspielerin, die für ihre Rolle in "Shakespeare in Love" einen Oscar gewann.

Am Nachmittag mache sie "Dry Brushing", bei dem die Haut im trockenen Zustand mit einer speziellen Körperbürste behandelt wird. Dabei sollen Massageelemente mit Peeling verbunden werden. Schließlich gehe Paltrow "30 Minuten in die Infrarotsauna, und zum Abendessen versuche ich, mich nach der Paleo-Methode zu ernähren – also mit viel Gemüse", sagte sie. "Es ist wirklich wichtig für mich, meine Entgiftung zu unterstützen", erklärte sie.

Mal davon abgesehen, dass Entgiftung aus medizinischer Sicht nicht notwendig ist – dafür haben Menschen Leber, Nieren und den Darm – klingt Paltrows Diätplan doch etwas, gelinde gesagt, freudlos. Im Netz kommentierten zahlreiche Nutzer die Aussagen der Wellness-Expertin. "Ist Hungern wirklich Wellness?", fragte ein User fassungslos. "Klingt wie die Vorbereitung auf eine Darmspiegelung", kommentierte eine Nutzerin bei TikTok.

Es ist nicht das erste Mal, dass Paltrow mit ihren Äußerungen zu Themen wie Ernährung negativ auffällt. Auch ihre bei Goop beworbenen Wellness-Methoden wurden in der Vergangenheit bereits kontrovers diskutiert.

