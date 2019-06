View this post on Instagram

Endlich 30. Der Krieger des Hellen macht sich bereit um in die Schlacht zu ziehen. Mit Demut schaut ES zurück auf die vergangenen 10 Jahre. Mein Dank geht an meine Familie und meine Verbündeten. Es sollte doch nicht der Club der 27er sein. Hier hinten passieren abgefahrene Sachen und keinen Prozess möchte ich missen. Geduldig steht ES und wartet bis die Tage kommen in denen Wir erneut beweisen können das alle Menschen miteinander verbunden sind. Dafür brauchen wir keinen Krieg und keine Zerstörung. Diesmal nicht. Auch bei Euch möchte Ich mich bedanken. Den Menschen die mich digital seid einigen Jahren begleiten. Ich hatte mit euch wahnsinnig emotionale Momente. Die Nachrichten die Ihr mir geschickt habt, mit einer Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit und Kraft... Damit habt Ihr mich abgrundtief bewegt. Und ich bewege mich weiter. Viele neue Aufgaben stehen vor mir für die ES sich lohnt zu kämpfen. Sich lieben lernen ist ein harter Weg den wir bestreiten aber wir bestreiten Ihn gemeinsam und sollten uns dabei unterstützen Heilungsprozesse voranzutreiben. Jeder einzelne Mensch hat es verdient in den Spiegel zu schauen und sich selbst zu Lieben. Wäre dies der Fall, gäbe es keine Diskriminierung, keinen Rechts- oder Linksextremismus. Das wir immernoch über Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen reden müssen ist auch ein Zeichen dafür das Menschen an Machtpositionen innerlich extrem unter sich selbst leiden müssen. Ich wünsche auch Ihnen Heilung und das Ihnen eines Tages gefällt was Sie im Spiegel sehen. Ich Liebe mein Leben und bin dankbar so viele wundervolle, inspirierende und fühlende Menschen um mich zu wissen. Schenk DIR ein Lächeln ES. Foto by @jt__photographie