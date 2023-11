Haakon von Norwegen in Deutschland: Sitzt er künftig ohne seine geliebte Mette-Marit auf dem Thron?

von Catrin Bartenbach Kronprinz Haakon von Norwegen besucht diese Woche Deutschland, um die Beziehungen mit Norwegen zu fördern. Kronprinzessin Mette-Marit stößt erst kurz vor Schluss dazu. Muss der Prinz künftig ohne seine Frau auskommen?

Der erste als prägend empfundene Moment im Leben des jungen Prinzen Haakon kam an einem Januarabend des Jahres 1991: Tiefer Schnee bedeckte den großen Platz vor dem Osloer Schloss auf dem Hügel über der norwegischen Hauptstadt. An diesem 17. Januar starb König Olav V. nach 34 Jahren Regentschaft. Im selben Moment wurde dessen einziger Sohn Harald König und dessen Sohn Haakon Kronprinz.

Kurz nachdem die Nachricht bekannt geworden war, zündeten trauernde Norweger die ersten Kerzen im Schnee auf dem Platz an, und dann noch welche, und noch welche, bis im Laufe der Nacht ein Lichtermeer daraus wurde, ein leuchtendes Mahnmal der Erinnerungen an den sehr geliebten "Volkskönigs Olav" – so erinnert es der Thronfolger noch genau.