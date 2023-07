Kronprinz Haakon von Norwegen liebt den Surf-Sport. Allerdings hatte er auch einmal richtiges Pech, wie der norwegische Thronfolger jetzt in einem Interview erzählte.

Kronprinz Haakon von Norwegen wird an diesem Donnerstag 50 Jahre alt. Angesichts seines Geburtstags am 20. Juli hat der Royal der dortigen Tageszeitung "Aftonposten" ein großes Interview gegeben. Darin enthüllt der Ehemann von Kronprinzessin Mette-Marit (49), dass er bereits im Herbst 2018 beim Surfen einen schweren Unfall erlitt, der laut der norwegischen Zeitung "ernsthaft" hätte ausgehen können.

Haakon von Norwegen: Loch im Trommelfell

Demnach sei der Prinz während eines Surf-Trips von seinem eigenen Brett am Kopf erwischt worden. Dabei sei sein Ohr so schwer verletzt worden, dass es zu bluten begann. "Wellen warfen ihn herum, als wäre er in einer Waschmaschine", heißt es bei "Aftonposten" über die Momente direkt nach dem Unfall. Ein Loch im Trommelfell des Prinzen sei die Folge gewesen. Zudem habe der norwegische Thronfolger im Anschluss unter Hörproblemen gelitten. Die Ärzte hätten ihm außerdem ein temporäres Surf-Verbot auferlegt.

Prinz Haakon gilt als leidenschaftlicher Surfer. Den Meeressport soll er in den 1990er-Jahren während seiner Zeit als Student an der University of California, Berkeley, für sich entdeckt haben. Diese Leidenschaft teilt Haakon auch mit seiner Tochter, Prinzessin Ingrid Alexandra (19).

Kronprinz Haakon und seine Ehefrau Kronprinzessin Mette-Marit begehen beide in diesem Sommer ihren 50. Geburtstag. Der Ehrentag der Kronprinzessin fällt auf den 19. August, und damit rund einen Monat später als der ihres Ehemannes.

Die Schattenseiten eines Lebens in der Öffentlichkeit hat Kronprinzessin Amalia der Niederlande wie keine andere ihrer Generation erfahren müssen. In den sozialen Medien wurde die älteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima übel beschimpft und beleidigt. Als sie im Herbst 2022 bei ihrer Familie auszieht und eine kleine Wohnung im Amsterdam bezieht, um dort zu studieren, muss sie wenige Monate später wieder raus. Es gebe ernstzunehmende Drohungen gegen die künftige Königin, heißt es. Nicht von Online-Trollen, sondern von der organisierten Kriminalität. Ihr Studium, das Jura, Psychologie, Politik und Wirtschaft vereint, gibt sie nicht auf. Auch bei großen Events in der Öffentlichkeit wie dem Königstag oder dem traditionellen Sommer-Fotoshooting der Königsfamilie ist sie dabei. Im Januar 2023 tourt die Prinzessin von Oranien, so der offizielle Titel der Thronfolgerin, mit ihren Eltern durch die Karibik. Am 7. Dezember 2022 feiert Amalia ihren 18. Geburtstag und gehört damit automatisch zum Staatsrat ihres Landes. In ihrer Rede zu diesem Anlass spricht sie über das "Amt, das mich erwartet". "In der fernen Zukunft, hoffe ich. Auch wenn das Bewusstsein da ist, dass es morgen soweit sein könnte", erklärt die Kronprinzessin. Mit ihr wird eines Tages eine weitere Frau den niederländischen Thron besteigen. Bis 2013 war Amalias Großmutter Beatrix Königin. Sie trägt heute den Titel Prinzessin. Und vor Beatrix regierte deren Mutter Juliana das europäische Land. Mehr

