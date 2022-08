Sehen Sie im Video: Hätten Sie ihn erkannt? So sah "Aquaman"-Star Jason Momoa früher aus.

























Als muskelbepackter Anführer des Reitervolks der Dothraki feierte Jason Momoa in der Erfolgsserie „Game of Thrones" seinen Durchbruch. Nach der überzeugenden Darstellung der ikonenhaften Figur Khal Drogo gehört Momoa zur Riege der gefragtesten Schauspieler Hollywoods. Die Rolle hat auch sein Image als muskulöser Frauenschwarm geprägt. Um so überraschender sind alte Aufnahmen von dem heute 43-Jährigen. Auf alten Bildern hätte man Momoa nicht wiedererkannt.

Als 20-Jähriger sah der Hawaiianer noch ganz anders aus, von Khal Drogo oder Aquaman war der Schauspieler meilenweit entfernt.

Man muss schon genau hinschauen, um überhaupt eine Ähnlichkeit zu entdecken. Offenbar hat ihm der Imagewandel vom harmlosen Sonnyboy zum gewalttätigen Anführer in „Game of Thrones" aber karrieretechnisch gut getan.

Mehr