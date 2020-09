Kelsey Henson und Hafthor Björnsson bei einem gemeinsamen Auftritt in New York

Der isländische Schauspieler und Strongman Hafthor Björnsson ist Vater geworden. Seine Frau Kelsey Henson brachte einen Jungen zur Welt.

"Game of Thrones"-Star Hafthor Björnsson (31) und seine Frau Kelsey Henson (30) sind am Samstag Eltern geworden. Das erste gemeinsame Kind des Paars ist ein Junge, wie die beiden auf Instagram mitteilten. "Unser wunderschönes Baby hat am 26. September 2020 um 11:19 Uhr nach kurzen und intensiven sechs Stunden seinen großen Einstieg in die Welt geschafft. 3530 Gramm und 52 cm. Die Geburt war die mächtigste, lebensveränderndste und kraftvollste Sache, die ich in meinem Leben bisher vollbracht habe. Uns allen geht es gut und wir haben uns als dreiköpfige Familie zu Hause eingelebt", schrieb die frischgebackene Mutter am Sonntag.

Auch Björnsson meldete sich nach der Geburt seines Sohnes auf Instagram zu Wort. Anschließend habe er seine Tochter angerufen, um sie ihrem neuen kleinen Bruder vorzustellen, erklärte er zusätzlich zu Gewicht und Größe des Babys. Björnsson hat aus einer früheren Beziehung Tochter Theresa Líf. Mit Kelsey Henson ist der isländische Schauspieler und Strongman, der in der Serie "Game of Thrones" als Gregor Clegane alias "Der Berg" zu sehen war, seit 2018 verheiratet. Im März 2020 gab das Paar bekannt, Nachwuchs zu erwarten.