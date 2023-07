Die Liebesgerüchte scheinen sich zu bewahrheiten: Schauspielerin Hailee Steinfeld und NFL-Star Josh Allen sind offenbar ein Paar.

Nach ersten Gerüchten im Mai gibt es nun konkrete Hinweise: Die Schauspielerin Hailee Steinfeld (26) und der NFL-Quarterback Josh Allen (27) sind offensichtlich ein Paar. Wie die US-amerikanische Klatschseite "TMZ" berichtet, verbrachten die beiden einen romantischen Urlaub in Mexiko. Zu dem Bericht veröffentlichte das Portal mehrere Schnappschüsse, die den Hollywood-Star und den Footballer eng umschlungen und küssend in einem Pool zeigen.

Bereits im Mai kamen erste Spekulationen auf, nachdem ein Bild via Social Media verbreitet wurde, das die beiden in einem Sushi-Restaurant in New York City zeigte. Gemeinsam mit dem Chefkoch lächelten Steinfeld und Allen in die Kamera. Der Profisportler hatte dabei liebevoll seinen Arm um die Schulter der Schauspielerin gelegt, die währenddessen vertraulich seine Hand hielt.

Hailee Steinfeld war zuletzt mit dem irischen Sänger Niall Horan liiert

Die 26-jährige Steinfeld wurde vor allem dank ihrer Rolle der Mattie Ross im 2010 erschienenen Film "True Grit" an der Seite von Jeff Bridges (73) berühmt. Für ihre Leistung wurde sie unter anderem für den Oscar nominiert. Zuletzt spielte sie in der Marvel-Serie "Hawkeye" neben Jeremy Renner (52) die Hauptrolle. Neben ihrer Schauspielkarriere ist die gebürtige Kalifornierin auch als Musikerin erfolgreich.

Steinfeld war ab 2016 mit der erfolgreichen Influencerin Cameron Smoller (26) zusammen. Die beiden hatten 2017 bei den Golden Globes ihren ersten offiziellen gemeinsamen Auftritt. Nach der Trennung im November 2017 führte sie mit dem irischen Sänger Niall Horan (29) eine Beziehung. Rund ein Jahr später zerbrach die Liebe allerdings wieder.

Josh Allen steht seit 2018 beim NFL-Klub Buffalo Bills unter Vertrag und ist dort der etatmäßige Quarterback. Er war viele Jahre mit der Cheerleaderin Brittany Williams liiert. Kurz vor dem Aufkeimen der ersten Gerüchte um eine Liebelei mit Hailee Steinfeld trennte er sich von seiner Lebensgefährtin im Frühjahr 2023.