Fotos von Sänger Justin Bieber (24, "Purpose") und Model Hailey Baldwin (21) auf dem Weg ins Standesamt von New York haben für jede Menge Schlagzeilen gesorgt. Das Magazin "People" wollte gar erfahren haben, dass das Paar heimlich geheiratet habe. Doch Hailey Baldwin erklärte nun via Twitter: "Ich verstehe, woher die Spekulationen kommen, aber ich bin noch nicht verheiratet!"

Kleine Feier in Kanada?

Wie das Promi-Portal "TMZ" berichtete, sollen sich Bieber und Baldwin auf der Behörde in New York lediglich ihre sogenannte Ehe-Zulassung abgeholt haben. Diese sei nach den Rechtsgrundlagen des Staates New York nur 60 Tage gültig. Das würde bedeuten, dass sich das Paar noch in diesem Jahr das Jawort gebe. Laut "TMZ" könnte die Hochzeit Anfang nächster Woche stattfinden - womöglich sogar in Kanada, dem Geburtsland von Bieber. Eine große Party sei dann für 2019 geplant.

Der kanadische Superstar und das US-Model hatten sich am 7. Juli überraschend verlobt. Auf Instagram schwärmte Bieber von seiner Zukünftigen und nannte sie "die Liebe meines Lebens".