Am 22. November hat Model Hailey Baldwin ihren 22. Geburtstag gefeiert. Schwiegermutter Pattie Mallette (43) nutze den Zeitpunkt und sendete Glückwünsche via Twitter. Dabei stellte sie sicher, dass Baldwin ab sofort als ein Teil der Bieber-Familie angesehen wird und bezeichnete die Frau ihres Sohnes bereits als eigene Tochter.

"Happy Birthday Hailey Baldwin! Ich liebe dich! Ich bin so dankbar, dich als meine Tochter zu haben!", ließ die Mutter von Justin Bieber (24, "Sorry") alle Welt wissen. Erst vor einer Woche hatte das Geburtstagskind ihren Namen auf Instagram in "Hailey Rhode Bieber" abgeändert. Kurz vor der Namensänderung war Baldwin in einem Levis Store in New York fotografiert worden. Schon da trug die 22-Jährige eine Jeansjacke mit dem Aufdruck "Bieber" auf dem Rücken.

"Meine Ehefrau ist umwerfend"

Hailey Baldwin und Justin Bieber sollen bereits seit September standesamtlich verheiratet sein. Obwohl weder der Sänger noch das Model die Ehe öffentlich bestätigten, gibt es einige Anzeichen, dass das Hollywoodpaar tatsächlich bereits verheiratet ist. Neben der Namensänderung in den sozialen Netzwerken und den Glückwünschen von Mallette an "Tochter" Hailey postete auch Bieber selbst ein gemeinsames Foto mit der Bildunterschrift: "Meine Ehefrau ist umwerfend."