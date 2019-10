Justin Bieber (25, "I Don't Care") und Hailey Baldwin (22) feierten gerade ihre romantische Traumhochzeit. Doch nun gab es wohl ein erstes Problem im Hause Bieber. Der Grund: Die 22-Jährige zerkratzte die Felge des rosafarbenen Lamborghinis des Sängers.

"Was hast du getan? Was hast du getan?", fragt der 25-Jährige scherzhaft schluchzend in einem Video, welches er in seiner Instagram-Story veröffentlichte. Hailey Baldwin schien sich ihrer Schuld auch bewusst zu sein: "Ich kann das reparieren, es tut mir so leid", versicherte sie dem Sänger. Doch dieser kann seiner Frau sowieso nicht lange böse sein. "Du bist so süß mit deinen Zöpfchen", schwärmte er bereits kurz darauf.