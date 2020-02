Seit Herbst 2018 sind sie offiziell verheiratet, zuvor kriselte es allerdings in der Beziehung zwischen Sänger Justin Bieber (25, "Yummy") und Model Hailey (23). 2016 trennten sie sich nach über einem Jahr Beziehung. Angeblich gerieten sie sogar so stark aneinander, dass der kanadische Künstler den Raum verließ, sobald sie ihn betrat.

Im Interview mit US-Moderator Jimmy Fallon (45) offenbarte das Model, das der berühmten Baldwin-Familie entstammt, wann Bieber sich wieder bei ihr meldete - und welche Rolle ihr letzter Auftritt in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" dabei spielte.

Bierflasche mit den Zähnen geöffnet

"Das letzte Mal, als du in unserer Show warst, [...] hast du eine Bierflasche mit deinen Zähnen geöffnet", erinnerte Fallon Bieber an ihren Auftritt in seiner Sendung im Jahr 2018. "Da gibt es eine witzige Hintergrundgeschichte", erwiderte die 23-Jährige. "Ein bestimmter Jemand" habe sich am Morgen nach der Ausstrahlung der Sendung telefonisch bei ihr gemeldet und ihr Komplimente gemacht. "'Du sahst echt gut aus. Ich liebe diesen Trick, den du vorgeführt hast'", habe er gesagt. "Heute bin ich mit diesem bestimmten Jemand verheiratet", verriet Hailey dem begeisterten Publikum.

Erstes Treffen mit 13 Jahren

Während ihres Auftritts in der beliebten Late-Night-Talkshow sprach Hailey Bieber auch über ihr erstes Treffen mit dem damals erst 15-jährigen Teeniestar Justin - sie selbst war sogar erst 13 Jahre jung. "Wir trafen uns, weil mein Vater mich zur 'Today'-Show mitnahm, als Justin dort auftrat", erinnerte sich die Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin (53, "Die üblichen Verdächtigen"). Ein "Belieber" - so nennen sich die Fans des 25-Jährigen - sei sie allerdings nicht gewesen. "Er war so neu, dass ich nicht wirklich viel über ihn wusste", gestand Bieber.

Nachdem Haileys Vater und Justins Mutter Pattie Malette (44) sich am Set der TV-Sendung gut verstanden, hätten die beiden Familien am nächsten Tag im Haus der Baldwins zusammen zu Abend gegessen. Im Anschluss folgte ein Bowling-Ausflug. Der Gedanke, Justin könnte sich für Hailey interessieren, sei ihr allerdings absolut nicht in den Sinn gekommen, betonte das Model. "Wir hingen einfach zusammen ab und [jetzt] ist er mein Ehemann", so Bieber.