"Was ich wirklich seltsam finde, ist, dass sie in ihrem Kopf Szenarien erstellen. Darüber, was passiert ist oder was passieren sollte. Und ich denke mir nur so: 'Das ist einfach so dumm. Es ist so dumm.'"

Die meisten Stars stehen viel in der Öffentlichkeit und teilen ihr Leben auf Instagram und Co. Einige Fans fühlen sich ihren Idolen jedoch zu verbunden - findet laut "Cosmopolitan" zumindest Hailey Bieber (22): "Das Problem ist auch, dass Kinder besitzergreifend über Menschen werden und wenn sie denken, dass man verletzt ist, fühlen sie mit und sehen sich selbst auch verletzt." Diese Tatsache frustriert das Model jedoch, denn immerhin kennen die meisten sie gar nicht.