"So groß wie ein Apfel": Hailey Bieber kämpft mit Zyste am Eierstock

Hailey Bieber "So groß wie ein Apfel": Hailey Bieber kämpft mit Zyste am Eierstock

In einem neuen Instagram-Foto zeigt sich Justin Biebers Ehefrau Haily mit einem Kugelbauch. Leider stecken keine schönen Nachrichten dahinter. Es ist nicht das erste Mal, dass sie unter Zysten leidet.

Seit knapp vier Jahren sind Popsuperstar Justin Bieber und seine Frau Hailey verheiratetet. Viele Fans warten seit dem auf die große Baby-Nachricht. Stattdessen hat die 26-Jährige nun gesundheitliche Problemen öffentlich gemacht: Hailey hat eine Zyste am Eierstock, wie sie in einer Story bei Instagram verriet. Diese sei "so groß wie ein Apfel".

Das Bild zeigt das Model in Jogginghosen und hochgezogenem Sweatshirt. Auf dem Schnappschuss ist sie nicht wie gewöhnlich mit flachem Bauch zu sehen, sondern mit einer deutlichen Rundung. Dazu schreibt die 26-Jährige, die oft mit Schwangerschaftsgerüchten zu kämpfen hat: "Kein Baby." Die Zyste sei "schmerzhaft und unangenehm". Zudem sei ihr vermehrt übel, sie fühle sich aufgebläht und krampfig. Die Zyste lasse sie außerdem oft "emotional" werden.

Bieber kämpft mit gesundheitlichen Problemen

Bei der US-Amerikanerin seien bereits in der Vergangenheit "ein paar Mal" Zysten an den Eierstöcken gefunden worden. Das beschreibt sie als "nie spaßig". Gleichzeitig macht sie ihren Fans Mut, die das gleiche Schicksal teilen: "Wir bekommen das hin", schrieb der Star. Trotz all der Beschwerden hat Hailey Bieber Glück: Endometriose oder das Polyzystische Ovarialsyndrom seien bei ihr nicht festgestellt worden.

In diesem Jahr ist Hailey Bieber bereits mit ihren Krankenhaus-Aufenthalten an die Öffentlichkeit gegangen. In einem Video auf ihrem YouTube-Kanal erzählte sie von ihrem "Mini-Schlaganfall". Bei einem Ultraschalltest zur Erkennung von durch Blutgerinnsel verursachten Schlaganfällen entdeckten die Ärzte eine kleine Öffnung im Herzen (PFO). Auf Anraten ihrer Ärzte wurde diese bei einer Operation verschlossen.