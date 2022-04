Vor einigen Wochen wurde Hailey Baldwin Bieber, Ehefrau von Justin Bieber, mit schlaganfallähnlichen Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Grund dafür: ein Blutgerinnsel im Gehirn. In einem Youtube-Video spricht Bieber jetzt über ihre Erfahrungen und was den Mini-Schlaganfall ausgelöst hat.

Schockmoment für das Ehepaar Bieber: Am 10. März wurde Hailey Baldwin Bieber, die Ehefrau von Justin Bieber, mit schlaganfallähnlichen Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert. Das Grund: ein Blutgerinnsel im Gehirn, das eine Art Mini-Schlaganfall ausgelöst hat. In einem Youtube-Video spricht das 25-jährige Model nun über die beängstigende Tortur. Hailey sagt, sie wolle die Geschichte in ihren "eigenen Worten" erzählen.

Zuerst war da ein "seltsames Gefühl" in ihrem rechten Arm. Da saß sie gerade mit ihrem Ehemann Justin Bieber beim Frühstücken. Ihre Fingerspitzen fühlten sich "taub und seltsam" an, sagt sie. Und plötzlich konnte sie nicht mehr sprechen.

"Meine rechte Gesichtshälfte begann herunterzuhängen, ich brachte keinen Satz mehr heraus", erinnert sie sich. "Ich dachte sofort, ich hätte einen Schlaganfall." Glücklicherweise war ein Sanitäter in der Nähe und rief sofort einen Krankenwagen. Ihr Gesicht entspannte sich kurze Zeit später wieder. "Als ich in der Notaufnahme ankam, war ich so ziemlich normal wieder – [ich] konnte sprechen, [ich] hatte keine Probleme mit meinem Gesicht oder meinem Arm."

Hailey Bieber erlitt einen Mini-Schlaganfall

Trotzdem blieb Bieber über Nacht im Krankenhaus und musste sich allerlei Tests unterziehen. Die Ärzte wollten herausfinden, was das Blutgerinnsel verursacht hatte. Die Tests ergaben, dass sie eine transitorische ischämische Attacke (TIA) erlitt. Das ist eine flüchtige Minderdurchblutung im Gehirn. Sie gilt als Frühwarnzeichen für einen Schlaganfall und wird auch als Mini-Schlaganfall bezeichnet.

Ihre Scans zeigten, dass ihr Gehirn aufgrund des Blutgerinnsels für eine gewisse Zeit unter Sauerstoffmangel litt. Die Ursache sei, laut ihren Ärzten, auch bekannt. Drei Ereignisse könnten den Schlaganfall hervorgerufen haben: Bieber hatte erst kürzlich mit der Verhütung der Anti-Baby-Pille begonnen, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren. Da die Ehefrau von Justin Bieber an Migräne leidet, könne die Pille Probleme verursacht haben, so Bieber. Zudem sei sie an Covid erkrankt und "in sehr kurzer Zeit von Paris und zurück" gereist.

Gala in Las Vegas Justin Bieber versinkt in seinem Anzug: Die Outfits der Grammy-Verleihung 1 von 13 Zurück Weiter Zurück Weiter Sänger Justin Bieber hat es mit dem bequemen Outfit etwas übertrieben: Der 28-Jährige erschien zu den Grammys in einem XXL-Anzug von Balenciaga. Seine Frau Hailey dagegen kam in einem schlichten weißen Kleid von Saint Laurent. Mehr

Die Ursache war ein angeborener Herzfehler

Bieber wurde am nächsten Tag bereits aus dem Krankenhaus entlassen. Sie unterzog sich später aber weiteren Untersuchungen, da sie wissen wollte, ob es keine körperliche Ursache dafür gab, der den Schlaganfall ausgelöst haben könnte.

Die Ärzte fanden kurzerhand später eine Öffnung zwischen dem linken und rechten Vorhof des Herzens, kurz PFO, die sich eigentlich im Mutterleib schließt. Dadurch konnte das Blutgerinnsel durch ihr Herz ins Gehirn wandern. Das Loch maß zwischen 12 und 13 Millimeter und wurde mittlerweile operativ behoben. Das Model wird sich vollständig davon erholen.

"Das Größte, was ich fühle, ist, dass ich einfach wirklich erleichtert bin, dass wir alles herausfinden konnten, dass wir es geschafft haben, es zu schließen, dass ich in der Lage sein werde, aus dieser wirklich beängstigenden Situation herauszukommen und einfach mein Leben zu leben."

Quellen: People, Youtube