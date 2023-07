Zum wiederholten Mal bezieht Hailey Bieber Stellungen zu Hass-Kommentaren gegen sie im Netz. Auch auf ihren angeblichen Streit mit Selena Gomez kommt Bieber zu sprechen – und findet klare Worte.

Es ist ein uraltes Narrativ: Zwei Frauen streiten sich und Grund ist ein Mann. Seit Jahren hält sich das Gerücht, Hailey Bieber und Selena Gomez seien im Clinch miteinander, weil Hailey Bieber (damals Baldwin) kurz nach dem Beziehungsaus von Gomez und Justin Bieber mit dem Sänger zusammenkam. Das ist mittlerweile über fünf Jahre her.

Hailey Bieber äußert sich erneut zu Selena-Gomez-Gerüchten

Doch auch heute noch wird Bieber im Netz angefeindet. Dahinter stecken Teile von Selena Gomez' Fanbase, die als besonders leidenschaftlich gilt. Die Sängerin hat bereits an ihre Anhänger appelliert, nicht in ihrem Namen Hass zu verbreiten, doch noch immer sieht sich Bieber mit negativen Kommentaren konfrontiert. Jetzt hat das Model erneut Stellung bezogen.

Es ginge ihr "um den abscheulichen, ekelhaften Hass, der aus völlig erfundenen, verdrehten und aufrechterhaltenen Narrativen entstehen kann. Das kann wirklich gefährlich sein", sagte Bieber jüngst in der Sendung "The Circuit with Emily Chang". Dass es im Netz Teams gebe, finde sie gefährlich. "Ich bin nicht einverstanden mit der Art der Spaltung, die dadurch verursacht wurde. Ich mag diese ganze Idee von 'Team diese Person' und 'Team jene Person' nicht - das ist einfach nicht mein Ding", so Bieber.

Altes Narrativ

Für sie sei es "enttäuschend", dass so viele Menschen noch immer glauben, sie und Gomez würden sich wegen eines Mannes streiten. "Das ist die Welt, in der wir leider leben", kommentierte sie das altmodische Narrativ, das sie selbst "hasse".

Auch Selena Gomez hat in der Vergangenheit schon Stellung bezogen zu dem Hass, der in ihrem Namen auf Social Media gegen Bieber gerichtet ist. Sie würde so ein Verhalten "niemals unterstützen oder dulden", so Gomez. "Wenn du dich daran beteiligst, bist du Teil einer Kultur, von der ich nichts wissen will. Bitte sei nett oder sag nichts", ließ sie ihre Fans wissen. Einzig Justin Bieber hat sich bislang nicht zu dem angeblichen Streit und den Folgen geäußert, die seine Ehefrau und seine Ex-Freundin seit langer Zeit beschäftigen.

Quelle: "The Circuit with Emily Chang"

+++ Lesen Sie auch +++

Promi-Pastor Carl Lentz wegen Untreue von Kirche gefeuert - Affäre nennt ihn einen "Narzissten"