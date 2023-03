Sie sind schon seit mehreren Jahren zusammen, doch offenbar sind Halle Berry und Van Hunt noch verliebt wie am ersten Tag.

Es gab für Halle Berry (56) auch eine Zeit ohne Van Hunt (53)? Die Oscarpreisträgerin kann sich daran zumindest nicht mehr erinnern, wie sie nun in einer hinreißenden Liebeserklärung an den Sänger schreibt.

Der Hollywood-Star veröffentlichte bei Instagram zwei Bilder, auf denen das Paar gemeinsam auf einer Couch sitzt. Auf dem ersten lacht der 53-Jährige noch in die Kamera, auf dem zweiten Foto küssen sich die beiden innig. "Alles Gute zum Geburtstag, VanO", schrieb Berry dazu. "Es ist unglaublich, wie du in mein Leben gekommen bist und ich mich nicht daran erinnern kann, [einmal] ohne DICH gelebt zu haben." Sie stoße auf viele weitere Jahre mit ihrem Partner an. Mit einem "Thank you, baby" und mehreren Emojis bedankte sich Van Hunt in den Kommentaren.

Van Hunt ist Halle Berrys "Ein und Alles"

Van Hunt hat am 8. März seinen 53. Geburtstag gefeiert. Auch im vergangenen Jahr hatte Berry auf besondere Weise bei Instagram ihrem "Ein und Alles" gratuliert. Es sei kein Wunder, dass der Sänger am Internationalen Frauentag Geburtstag habe. "Ich kenne niemanden, der mehr an Frauen glaubt, sie unterstützt und ermutigt, als du. Möge dir dieses Jahr all die Liebe und Freude, die du gibst, zurückgeben. Ich liebe dich!"

Ihre Beziehung hatten die beiden im September 2020 öffentlich gemacht. Medienberichten zufolge sollen sie zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Monate zusammen gewesen sein. Zuvor war Berry mit dem ehemaligen Baseballspieler David Justice (56), R&B-Sänger Eric Benét (55) und dem Schauspieler Olivier Martinez (57) verheiratet.