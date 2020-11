Ist Halle Berry schlecht im Bett? Die Oscarpreisträgerin nimmt die Gerüchte über ihr Sexleben mit Humor.

Ist Halle Berry (54, "The Call - Leg nicht auf!") eine Niete im Bett? Diese Frage wurde nun in der US-Talkshow "FOX Soul - Cocktail with Queens" diskutiert. "Das ist, was sie sagen, was ich lese und was ich gehört habe", erklärte eine der vier Moderatorinnen, LisaRaye McCoy (53), in der Runde über die Gerüchte. Das ließ Halle Berry nicht auf sich sitzen.

In einem Tweet konterte die Schauspielerin auf humorvolle Art die Aussagen und richtete sich direkt an die Moderatorin: "Frag meinen Mann Van Hunt. Er wird dir alles sagen, was du wissen musst." Eine Reaktion von McCoy blieb bisher aus. Mit dem Musiker Van Hunt (50) ist die 54-Jährige bereits seit einigen Monaten liiert. Im September bestätigten die beiden ihre Liebe auf Instagram.