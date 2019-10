"Ein besonderer Gruß an unsere neue Catwoman, die besonders reizende und extrem coole Zoë Kravitz. Mach weiter so und willkommen in der Familie!"

Catwoman-Darstellerinnen unter sich: Halle Berry (53, "John Wick") hat Schauspielkollegin Zoë Kravitz (30) auf Twitter zu ihrem neuen Job gratuliert: Kravitz übernimmt die Rolle der Selina Kyle alias Catwoman im Film "The Batman" von Regisseur Matt Reeves (53). Der "Big Little Lies"-Star wird neben Robert Pattinson (33) zu sehen sein, der die Titelrolle übernimmt. Halle Berry spielte den Comic-Charakter im Film von 2004. Wie sich Zoë Kravitz in der legendären Rolle schlägt, sehen Fans dann im Sommer 2021 auf der Kinoleinwand.