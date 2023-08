von Christina Klein Halle Berry befindet sich mitten in ihrer Menopause – so sagt sie. Grund genug, Klischees und Vorurteile über diesen Lebensabschnitt aus dem Weg zu schaffen, findet die Schauspielerin.

Themen wie Frauengesundheit und Weiblichkeit liegen der Oscargewinnerin, Regisseurin und Fitnessplattform-Gründerin am Herzen. In einem Paneltalk mit der Firma Bayer sprach die 56-Jährige über die Dekonstruktion schädlicher Klischees der Frauengesundheit und über ihr eigenes Körperempfinden. Im Nachgang vertiefte Berry das Gespräch noch mit der Chefredakteurin der "Women's Health", Liz Plosser.

Wie enttabuisiert man einen Themenbereich? Indem man vermehrt darüber spricht. Das hat Halle Berry vor allem bei dem Thema Frauengesundheit für sich feststellen können. Nach wie vor sind ihrer Meinung nach Themen wie die weibliche Menopause ein negativ besetztes Thema. Frauen in den Wechseljahren hören oftmals Dinge wie: "Dein Leben ist vorbei", "Dich muss man wegweren", "Die Gesellschaft hat keinen Platz mehr für dich", "Du solltest dich zurückziehen", "Du kannst einpacken", so die 56-Jährige, die sich nach eigenen Angaben selbst in den Wechseljahren befindet.

"Ich stelle all diese Klischees infrage, dass man auf eine bestimmte Weise aussehen oder sich auf eine bestimmte Art und Weise fühlen muss. Ich bin mit 56 Jahren in Bestform. Ich habe am meisten in meinem Leben zu bieten. Ich habe keine leere Zeit mehr zu vergeben. Ich bin mir meiner Weiblichkeit sicher. Endlich wird mir klar, dass das, was ich zu sagen habe, wertvoll ist, auch wenn sonst niemand zustimmt", so Halle Berry.

Frauen müssen keine Kinder kriegen, sagt Halle Berry

"Ich rate Frauen immer: Nehme die Situation, in der du sich befindest, selbst in Besitz", dazu erklärt sie, dass man in den Zwanzigern das Erkunden "besitzt", viel Neugier in sich trägt und man sich nicht hetzen lassen soll. Frauen in den Dreißigern sind oftmals von dem Gedanken verunsichert, dass sie sich für oder gegen Kinder entscheiden "müssen". Berry sagt auch, dass ein Kind bedeutet, den Großteil seines eigenen Privatlebens aufgeben zu müssen. "Und vielleicht sind Sie keine Frau, die das tun möchte. Das ist kein Schaden, nichts Falsches, kein Urteil", sagt Halle Berry. Sie selbst hat zwei Kinder, die 2008 geborene Tochter Nahla und den 2013 geborenen Sohn Maceo. Ihre Kinder bekam sie im Alter von 41 und 47 Jahren.

Berry hat für sich die Rolle hinter der Kamera als Regisseurin entdeckt und legt bei ihrer Arbeit eine Fokus darauf, wie die weibliche Sicht der Dinge wäre. Die meisten Drehbuchautoren sind Männer, sagt sie und die schreiben dann Rollen für Frauen. Es fehlt oftmals der weibliche Blick auf die Situation. Berry versucht, die Menschen in ihrer Umgebung beim Regie führen, dazu zu bringen, über den Tellerrand hinauszuschauen und sich in die Rolle des anderen Geschlechts zu versetzen.

Quelle:Women's Health