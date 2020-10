Bei der alljährlichen Halloween-Party im Weißen Haus verkleidete sich ein Kind als Donald Trump - und vereinte quasi Süßes mit Saurem.

Trotz der Corona-Pandemie sind auch in diesem Jahr Kinder anlässlich des Gruselfestes Halloween (31. Oktober) ins Weiße Haus eingeladen worden. Statt wie sonst üblich den verkleideten Kindern persönlich Süßigkeiten in ihre Tüten zu packen, hielten sich Präsident Donald Trump (74) und First Lady Melania (50) aber an die geltenden Abstandsregeln. Die Kinder, die sich von Einhorn bis Zombie verkleidet hatten, durften sich die Bonbons selbst einstecken, das Präsidentenpaar wohnte aus sicherer Distanz bei.

Besonders ein Kostüm dürfte Trump gefallen haben. Ein Kind hatte sich als die Mini-Ausgabe des 45. US-Präsidenten verkleidet, die passende First Lady hatte der Junge auch an seiner Seite. Das mächtigste Kind der Welt und seine Begleiterin trugen im Gegensatz zum realen Pendant übrigens Maske - dies gehörte zum Sicherheitskonzept der Veranstaltung. Alle Besucher über zwei Jahre durften nur mit Mund-Nasen-Schutz in die Nähe des Weißen Hauses kommen.