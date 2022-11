Verkleidet als Riesenwurm hat sich Gruselfan Heidi Klum zu Halloween von ihrem Liebsten Tom Kaulitz an den Haken nehmen lassen. An einer Angelschnur erschien das Model Montagnacht (Ortzeit) zu seiner Halloween-Party in New York.

Erst im Stehen, dann auf dem Boden zappelnd ließ sich Klum im fleischigen Ganzkörperkostüm zusammen mit "Tokio Hotel"-Gitarrist Kaulitz (33) als Gruselfischer ablichten. Dann trippelte die 49-Jährige zur eigenen Feier. Unter den rötlich-glänzenden geringelten "Haut"-Schichten waren nur kleine Schlitze für Augen und Mund frei.

Heidi Klum lässt sich diesmal Zeit

Klums stets spektakuläre und zumeist extrem aufwendige Kostümierungen zur Gruselnacht werden jedes Jahr mit Spannung erwartet. Mit der fleischigen Wurm-Erscheinung festigte die gebürtige Rheinländerin klar ihren Ruf als "Queen of Halloween" in ihrer US-Wahlheimat.

Zu ihrem Gruselfest geben sich normalerweise zahlreiche Prominente ein Stelldichein, allerdings fielen die Partys 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie aus. Ersatzweise veröffentlichte Klum im Vorjahr ein Gruselfilmchen mit ihrer Familie, in dem sie sich als blutrünstige Untote zeigte.

Fans der Halloween-Queen mussten sich dieses Jahr besonders lange gedulden, bis das Resultat zu sehen war. Zu den Vorbereitungen und zur Entstehung des extrem aufwendigen Kostüms teilte Klum mehrere Videos und Bilder auf ihrem Instagram-Account und heizte damit Spekulationen an.

Werwolf, Alien – und jetzt Wurm

Den Auftakt machte ein besonders freizügiges Foto des Models mit dem Kommentar: "Halloween Vorbereitung Erster Schritt!!", dem mehrere Stars und auch Schwager und "Tokio Hotel"-Frontman Bill Kaulitz ein Like gaben. Weiter zu sehen waren unter anderem zahlreiche Make-up-Tuben und Pinsel sowie Klum mit gruselig geschminkten Augen und einem mit Kürbissen bedruckten Umhang und einer Art dazugehöriger Badehaube. Auch die Fortschritte von Kaulitz' Maskerade mit schaurig aus dem Gesicht hängendem Kunstauge wurden auf Instagram dokumentiert.

Klum ist seit vielen Jahren bekannt für ihre ausgefallenen Kostüme, in denen sie – teils unter Body-Painting – häufig kaum wiederzuerkennen ist. Das Model überraschte Fans und Partygäste bereits als Werwolf, Alien oder deutlich gealterte Version seiner selbst. 2018 liefen Klum und ihr heutiger Ehemann als Oger-Paar Shrek und Fiona über den roten Teppich.