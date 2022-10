Man könnte meinen "Wer hat, der kann", zumindest, was das Finanzielle für den Kostümaufwand angeht bei Halloween. Denn der Aufwand und die Kostümreihe der Unternehmerin Kylie Jenner wird schon einiges gekostet haben, so echt wie die Fotos von ihr als Frankensteins Braut aussehen. Doch auch im Low-Budget-Bereich kann man zur gruseligsten Party des Jahres einiges bewirken.

Halloween-Looks der Stars: von schaurig bis harmlos

Rebel Wilson beispielsweise zeigt ein cooles Barbie-Kostüm samt Verpackung, das jeder Zuhause mit einem Karton nachbasteln könnte. Und auch die Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc, hat sich mit einer Freundin zum Albtraum nicht nur für Männer verwandelt. Zwei Horror-Zwillinge, die in ihrem Kittel und mit den Latschen aussehen, als wären sie direkt aus der Psychiatrie entflohen, haben den Kostenrahmen bestimmt auch nicht gesprengt, der Effekt ist dennoch bemerkenswert.

Doch manche Promis setzen bei ihren Looks lieber auf harmlose Varianten, wie das Kult-Outfit von Christina Aguilera in ihrem zwanzig Jahre alten Song "Dirrty", das Chiara Ferragni ihren Followern präsentiert. Auch Jessica Alba mag es lieber ein bisschen unblutiger, dennoch hat auch ihr Zwillingskostüm etwas unterschwellig Gruseliges.

Besonders kreativ waren in diesem Jahr Megan Fox und ihr Freund Machine Gun Kelly, das Paar stellte Pamela Anderson und Tommy Lee nach und sah ihnen zum Verwechseln ähnlich. Apropos Pärchen: Jimi Blue Ochsenknecht verbrachte sein erstes Halloween mit seiner neuen Freundin, der Rennfahrerin Laura Maria Geissler. Die beiden zeigten sich in Justizvollzugsanstalt-Anzügen in Orange, als wären sie gerade erst entkommen. Richtig gelungen war auch der Sailor-Moon--Look von Paris Hilton, die sich mit 41 Jahren einen Kindheitstraum erfüllte.