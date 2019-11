Sängerin Halsey (25) gewann am Sonntag für ihren Hit "Without Me" in der Kategorie "Pop/Rock-Song" einen der begehrten American Music Awards, zeigte sich aber dennoch spürbar enttäuscht. Und das nicht etwa, weil sie sich den Sieg in einer weiteren Kategorie gewünscht hätte, sondern weil sie nicht zu den kürzlich bekannt gegebenen Nominierten für die Grammys im kommenden Jahr gehört. In ihrer Dankesrede verteilte die Musikerin deshalb auf der Bühne des Microsoft Theaters in Los Angeles einen unterschwelligen Seitenhieb gegen die Recording Academy, dem Ausrichter der wohl wichtigsten Musikpreisverleihung der Welt.

"Ich wuchs damit auf, Shows wie diese zu schauen", begann Halsey ihre Rede. "Diese Trophäen [...] sollten eine Art Anerkennung für die seelenzerstörende, herzzerreißende Arbeit sein, die [Musiker] in das Songschreiben steckten [...] Ich glaubte wirklich an dieses Märchen." Aber die meisten dieser Preise seien "überhaupt nicht, was sie zu sein scheinen", kritisierte die 25-Jährige dem "People"-Magazin zufolge in Richtung Grammys.