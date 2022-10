von Luisa Schwebel Was auch immer passiert, US-Amerikanerin Rowan MacKenzie ist vorbereitet. Um bestens gerüstet zu sein, falls die Welt untergeht, hat die Frau aus Missouri viel Geld investiert.

Als Rowan MacKenzie anfing, sich auf den Kollaps der Menschheit vorzubereiten, waren die Corona-Pandemie und Putins Einmarsch in die Ukraine noch weit entfernt.

Seit elf Jahren sorgt die 38-Jährige aus Missouri dafür, dass ihre Familie auch im Ernstfall versorgt ist.

Atom-Desaster: Amerikanerin bereitet sich vor

Alles fing damit an, dass MacKenzie Bohnen und Reis kaufte und davon große Mengen zu Hause aufbewahrte. Mittlerweile hat sie im Keller sogar einen eigenen Bunker mit Lebensmitteln eingerichtet. Auf Tik Tok folgen der Amerikanerin mehr als 80.000 Menschen.

"Ich bereite mich insgesamt auf Krieg, Inflation, Atomkatastrophen und das totale Chaos vor", erklärt MacKenzie in einem Posting. Laut der "Daily Mail" hat sie in den vergangenen Jahren 20.000 Dollar für Essen und Waffen ausgegeben, nach dem Krieg in der Ukraine seien ihre finanziellen Bemühungen noch mal gestiegen. Insgesamt belaufen sich ihre Kosten laut MacKenzie auf ungefähr 45.000 Dollar.

"Die Preise für alles hier sind so stark gestiegen – aber ich muss mich und meine Familie auf einen Katastrophenfall vorbereiten. Ich habe den Bunker mit viel mehr Lebensmitteln und einem neuen Wasserfiltersystem ausgestattet, außerdem habe ich einige Hühner und einen Truthahn", erklärt sie.

Mehr als 80.000 Tik-Tok-Follower

In ihren Videos gibt sie den Tik-Tok-Abonnenten Einblicke in ihr Regalsystem. Kanister mit Flüssigkeit und Unmengen an Lebensmitteln sind dort zu sehen. In einem Clip wehrt sich die Prepperin gegen Kritiker. "Mir wurde gerade gesagt, ich würde hamstern und Leute wie ich machen es Müttern schwer, ihre Kinder zu ernähren, weil ich alle Lebensmittel aus den Regalen nehme. Was ich tue, ist kein Hamstern, das nennt man Vorbereitung, und das ist ein großer Unterschied", erklärt sie.

Neben Lebensmitteln sei es ihr auch wichtig, genug Munition und Waffen zu haben. Im Ernstfall müsse sie nämlich dazu fähig sein, ihre Familie und ihre Vorräte zu verteidigen. Für ihre Social-Media-Abonnenten und all jene, die sich auch auf den Weltuntergang vorbereiten wollen, hat sie einen Tipp. Man soll einfach bei jedem Einkauf etwas mehr besorgen als für den Moment nötig.

Sie sagt jedoch auch: "Mein wichtigster Rat ist: keine Panik."

