Herzlichen Glückwunsch, Hana Nitsche (32)! Das Model ist bereits am Freitag zum ersten Mal Mama geworden. In einer ihrer Instagram-Storys postete sie die freudige Nachricht. Auf Englisch schrieb die in Los Angeles wohnende Nitsche: "Wir haben es geschafft!! Unser kleiner Engel ist da." Sie sei erschöpft aber überglücklich. Es gehe sowohl ihrer Tochter als auch der frischgebackenen Mama gut, man brauche aber jetzt Erholung.

Vater des Babys ist natürlich ihr Verlobter Chris Welch. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verriet Nitsche bereits im Mai das Geschlecht des Kindes. Sie könne es kaum erwarten, "meine kleine Prinzessin bald in meinen Armen zu halten". Die in Jesenik in der damaligen Tschechoslowakei geborene Nitsche wurde 2007 durch ihre Teilnahme an der Model-Castingshow "Germany's next Topmodel" bekannt, sie belegte damals den dritten Platz. Seit einigen Jahren lebt sie bereits in den USA.