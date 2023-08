Hier liegt Amore in der Luft: Influencerin Hanna Weig zeigt jetzt erstmals ihre Liebe zu Dr. Giovanni Angiolini ganz öffentlich.

Sommer, Sonne und ganz viel Amore: Hanna Weig hat ein Video gepostet, dass sie küssend im Urlaub mit Dr. Giovanni Angiolini zeigt.

Jetzt dürfen alle ihre Liebe sehen: Influencerin Hanna Weig (27) hat bei Instagram ein Video veröffentlicht, das sie turtelnd und küssend mit dem italienischen Beauty-Doc Dr. Giovanni Angiolini (42) zeigt. Die Ex-Partnerin von Jörn Schlönvoigt (37) und der Ex-Flirt von Michelle Hunziker (46) wurden seit Anfang des Jahres immer wieder zusammen gesehen, bestätigten ihre Liebe bisher aber nie offiziell.

Küssend im Bikini

Zum Hit "Propuesta indecente" von Romeo Santos (42) veröffentlichte Weig auf ihrer Instagramseite das Turtel-Video. Es zeigt das verliebte Paar in Badekleidung auf einer Bootstour vor Sardinien. Angiolini stammt von der Insel. Die beiden schauen sich in den Sequenzen tief in die Augen, schmiegen sich aneinander und küssen sich. Damit ist endgültig klar, dass sie ein Paar sind.

Für ihr Video erhielt Weig prompt einige Reaktionen von deutschen Promi-Ladys. Bemerkenswert: Schauspielerin Sıla Şahin-Radlinger (37) schickte ein Herz-Smiley und Feuerzeichen. Sie stand einst mit Weigs Ex-Partner Schlönvoigt bei "GZSZ" vor der Kamera und war von 2010 bis 2013 sogar mit ihm liiert. Auch Influencerin Sarah Harrison (32) und "Bachelor"-Siegerin Clea-Lacy Juhn (32) kommentierten mit Herzen.

Mitte Juli postete sie erstmals einen Hinweis

Anfang des Jahres wurden Weig und Angiolini erstmals gemeinsam gesichtet. Seitdem gab es immer wieder Liebes-Spekulationen. Mitte Juli postete die 27-Jährige einen subtilen Hinweis auf ihre neue Beziehung. In einer Story zeigte sie ein Bild, auf dem sie den Arzt bei der Arbeit in Turin besuchte und ihre Hand auf seine legte. Zwar waren auf dem Foto keine Gesichter zu sehen, doch ein kleiner Hinweis verriet Angiolini: Auf dem Arztkittel prangte sein Name. Mit ihrem Video hat Weig nun auch die letzten Zweifel ausgeräumt.

Bekannt sind beide vor allem durch ihre vorherigen Beziehungen. Dr. Angiolini, der auch als "Dr. Love" bekannt ist, turtelte im Sommer 2022 an der Seite von Moderatorin Michelle Hunziker. Hanna Weig war vier Jahre lang mit Jörn Schlönvoigt verheiratet und hat mit ihm Tochter Delia (5). Der Schauspieler scheint kein Problem mit ihrer neuen Liebe zu haben. Erst kürzlich sagte er im Interview mit der Zeitschrift "Bunte": "Was ich bisher von ihm mitbekommen habe, macht einen guten Eindruck. Für mich ist es vollkommen in Ordnung, dass Hanna einen neuen Partner hat. Es ist völlig klar, dass man sich irgendwann neu verliebt." Er freue sich für sie und gönne ihr das neue Glück. Und dieses Glück zeigt sie jetzt endlich auch ganz öffentlich.