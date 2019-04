Auf Instagram hat Til Schweiger sich mit einem Post von Hannelore Elsner verabschiedet. Die Schauspielerin war für viele überraschend mit 76 Jahren an Krebs gestorben. Schweiger und Elsner standen von 1994 bis 1996 für die Serie "Die Kommissarin" das erste Mal gemeinsam vor der Kamera. Sie spielte die Hauptrolle "Lea Sommer", er ihren Assistenten "Nick Siegel". Auch auf Events und Filmpremieren sah man die beiden immer wieder gemeinsam. Aus den Kollegen scheinen Freunde geworden zu sein. Nun schreibt er zu deutsch: "Hannelore, ich will nicht glauben, dass du gestorben bist. Viel zu früh. Ich bin am Boden zerstört. Du wirst unglaublich vermisst werden. Ruhe in Frieden." Kein Wunder, dass Til Schweiger nach 25 Jahren Freundschaft so um Hannelore Elsner trauert.