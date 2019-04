Hannelore Elsner ist nach kurzer, schwerer Krankheit am Ostersonntag friedlich eingeschlafen. So bestätigte der Familienanwalt Matthias Prinz den Tod der beliebten Schauspielerin. Welch große Lücke Elsner in der deutschen Filmlandschaft hinterlässt, zeigen die Reaktionen ihrer prominenten Freunde und Weggefährten.

Hannelore Elsner: So nehmen Promis Abschied

Matthias Schweighöfer, in dessen Kinofilm "100 Dinge" Elsner im vergangenen Jahr noch mitgewirkt hatte, machte seiner Trauer auf Instagram Luft. "Liebe Hannelore", schrieb er dort. "Wir werden dich vermissen. Danke, dass ich nochmal mit dir zusammenarbeiten durfte. Du weißt ja, ich fand dich großartig und ich habe mich jedesmal ein Stückchen mehr in dich verliebt. Du wirst sehr fehlen."

Auch Veronica Ferres nutzte die Fotoplattform, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. "Ich bin unfassbar traurig, dein Lächeln, deine Klugheit und Schönheit, deine Sensibilität und dein Können hinterlassen eine große Leere... ich vermisse dich, liebe Hannelore", schrieb sie dort zu einem Selfie der beiden. Natascha Ochsenknecht twitterte, der Himmel habe nun "einen Engel mehr" und wünschte der Schauspielerin eine "gute Reise". Die Comedians Erkan und Stefan nahmen mit einer Prise Humor Abschied. "Krasser Schock! RIP Hannelore Elsner. Du warst mega korrekt und wir waren beide in dich reinverliebt", schrieben sie auf Instagram.

Auch Politiker melden sich zu Wort

Schauspielerin Julia Dietze fand besonders warme Worte für ihre Kollegin. "Du wunderschöne Seele, ich hatte das Geschenk, mit dir spielen zu dürfen und bin deinem freiem, lebensfrohem Wesen immer mit Freude im Herzen begegnet, für mich warst du die Grand Dame des deutschen Films, du hattest ein Charisma wie es sonst nur Film-Diven wie Fanny Ardant oder Catherine Deneuve in sich tragen, zugleich warst du nahbar, bodenständig, uneitel, authentisch und immer herzlich am Set zu Allen. Mein Herz weint und ich verneige mich in Ehrfurcht vor deiner Kunst. Hannelore Elsner, du wirst dem Kino und uns fehlen, welch feine Seele und ehrliche Schauspielerin ist heute gegangen", schrieb sie.

Beileidsbekundungen gab es derweil auch aus der Politik. Bundesaußenminister Heiko Maas schrieb auf Twitter: "Hannelore Elsner war nicht nur eine Ikone des deutschen Films - sei es in der 'Schwarzwaldklinik', im 'Tatort', als Kommissarin Lea Sommer oder in glänzenden Rollen wie in 'Die Unberührbare'. Sie setzte sich auch kraftvoll für den Zusammenhalt in unserem Land ein. Ihr Tod schmerzt."

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder erwähnte in seiner Trauerbekundung Elsners Herkunft. "Bayern trauert um Hannelore Elsner. Sie war eine großartige Künstlerin und Persönlichkeit. Wir werden Hannelore Elsner sehr vermissen."

Hannelore Elsner ist im Alter von 76 Jahren gestorben.

Quellen: Instagram / Twitter