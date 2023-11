Der legendäre Moderator Hans Meiser ist mit 77 Jahren an Herzversagen verstorben. Bekannt wurde er ab den 80er- Jahren beim Sender RTL.

Der legendäre Fernseh- und Radiomoderator Hans Meiser ist tot. Wie sein aktueller Sender Radio Wellenrausch auf seinem offiziellen Instagram-Account bekannt gab, starb die TV-Legende im Alter von 77 Jahren unerwartet an Herzversagen. Meiser hinterlasse eine Ehefrau, drei Kinder und drei Enkelkinder.

Meiser galt im deutschen Privatfernsehen als Mann der ersten Stunde. Nach ersten Gehversuchen im Hörfunk beim Süddeutschen Rundfunk, Südwestfunk und Radio Luxemburg wechselte der gebürtige Niedersachse 1984 zum damaligen RTL plus und war dort bis 1992 Anchorman der Nachrichtensendungen "7 vor 7" und "RTL aktuell". Meiser wurde in dieser Zeit öffentlich harsch kritisiert, als er bei der Geiselnahme von Gladbeck als erster Journalist mit den Tätern in der belagerten Bankfiliale telefonierte und das Interview anschließend gesendet wurde.

Hans Meiser feierte den Höhepunkt seiner Karriere in den 90er-Jahren

Seine größte Popularität erreichte Meiser in den 90er-Jahren, als er als einer der ersten eine klassische Nachmittags-Talkshow moderierte. "Hans Meiser" startete im September 1992 und wurde 2000 eingestellt. Weitere von ihm moderierte Sendungen waren unter anderem die Reality-Show "Notruf", die Pannenshow "Life! Dumm gelaufen" oder das Quiz "Einundzwanzig".

Ab 2015 trat Meiser regelmäßig in der Rubrik "Der kleine Mann" der ZDFneo-Show "Neo Magazin Royale" von Jan Böhmermann (42) auf und spielte dort unter anderem den fiktiven Bundespräsidenten Hans-Meiser Steinmeiser. 2017 wurde die Zusammenarbeit beendet, nachdem bekannt wurde, dass Meiser für ein Online-Portal, welches rechtspopulistische Verschwörungstheorien verbreitet, Werbespots einsprach.

Zuletzt gründete er unter anderem mit Harald Thoma, dem Sohn des legendären RTL-Chefs Helmut Thoma (84), den Radiosender Radio Wellenrausch, der erst am 29. Oktober 2023 seinen Sendestart feierte. "Wir werden diesen großartigen Mann, Freund und Mitgründer unseres Senders Radio Wellenrausch nie vergessen! Danke Hans. Danke für alles", heißt es in der Bekanntgabe des Todes von Hans Meiser auf der Instagram-Seite des Senders.