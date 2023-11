In seiner Wahlheimat Scharbeutz ist TV-Urgestein Hans Meiser mit 77 an Herzversagen gestorben. Das berichtete zuerst der von ihm gegründete Radiosender Radio Wellenrausch. "Hans Meiser hinterlässt eine Ehefrau, drei Kinder und drei Enkelkinder. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie und Angehörigen. Wir werden diesen großartigen Mann, Freund und Mitgründer unseres Senders Radio Wellenrausch nie vergessen! Danke Hans. Danke für alles", so Radio Wellenrausch. "Der letzte Wunsch war von Hans, dass wir den Radiosender weiterführen und den schweren Start mit vielen Hürden meistern und nicht aufgeben. Die Motivation, den Spaß und das Ziel einen tollen Radiosender zu kreieren, darf nicht verloren gehen." Im Laufe der Achtziger- und Neunzigerjahre erreichte Meiser im deutschen TV Kultstatus. Grund dafür waren vor allem seine Sendungen beim Privatsender RTL.

