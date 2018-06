Was macht eigentlich Hans Meiser? In den 90ern feiert er mit seiner eigenen Talkshow große Erfolge. "Hans Meiser" ist mit über 1700 Folgen eine der am längsten gelaufenen deutschen Talkshows. Nach dem Talkshow-Aus 2010 zeigt er bei der Jobwahl kein glückliches Händchen. Meiser präsentiert fragwürdige Aktien-Tipps für einen Finanzverlag. Die Vermischung von Journalismus und Werbung bringt ihm viel Kritik ein. 2015 tritt er in der Rubrik "Der kleine Mann" in Jan Böhmermanns Neo Magazin Royale auf. Nachdem bekannt wird, dass Meiser für den Verschwörungssender watergate.tv arbeitet, trennt sich Böhmermanns Produktionsfirma von ihm. Heute arbeitet Meiser unter anderem für das "Popstop"-Radio, und schreibt für den Arbeitgeberverband sowie für einen Nachrichten-Blog. Außerdem wird er als Moderator für diverse Veranstaltungen gebucht. Meiser ist zweimal geschieden und hat drei erwachsene Kinder. Heute lebt er in Bad Münstereifel bei Köln.