Hans Zimmer möchte noch einmal heiraten. Der deutsche Filmkomponist hat während eines Auftritts um die Hand seiner Freundin angehalten.

Der berühmte deutsche Filmkomponist und zweimalige Oscargewinner Hans Zimmer (65) hat stilecht während eines Konzerts um die Hand seiner Freundin Dina De Luca angehalten. Direkt wollte er aber offenbar nicht damit rausrücken, dass er seiner Partnerin einen Antrag machen möchte.

"Haben wir Sorbet in der Gefriertruhe?"

Während einer Show in der Londoner O2 Arena überraschte er das Publikum und seine Freundin laut eines Berichts der britischen BBC zunächst damit, dass er De Luca auf die Bühne bat. "Warum habe ich Dich hier hochgeholt?", habe Zimmer demnach gefragt. "Ich wollte Dich etwas wirklich Wichtiges fragen. Hast Du die Hintertür abgeschlossen? Ist die Milch im Kühlschrank? Haben wir Sorbet in der Gefriertruhe?"

Mit einem "Will you marry me?" (dt. "Willst du mich heiraten?") erlöste er das Publikum und seine Partnerin dann. Diese scheint den Antrag angenommen zu haben, wie ein Video zeigt, das bei der BBC zu sehen ist. Während die Menge applaudiert, nickt De Luca und fällt Zimmer in die Arme. Auch ein Küsschen gibt es noch. Nach dem Antrag widmete sich Zimmer dann des Berichts zufolge wieder seiner Musik. Er spielte demnach noch "Time" aus dem Soundtrack des Blockbusters "Inception".

Für Zimmer ist es dann die dritte Ehe. Bis 1992 war er mit seiner Ex-Frau Vicki Carolin verheiratet. Er reichte Medienberichten zufolge 2020 die Scheidung von seiner zweiten Frau Suzanne Zimmer ein. Aus den beiden Ehen hat er vier Kinder.

Seine Kompositionen haben Zimmer bereits zwei Oscars eingebracht. Bei den 67. Academy Awards im Jahr 1995 wurde er für die Musik zu "König der Löwen" ausgezeichnet, 2022 für die zu "Dune". Daneben hat Zimmer in seiner langen Karriere noch zahlreiche weitere Preise erhalten. Er besitzt unter anderem auch vier Grammys.