Auf diese Nachricht mussten Fans von Hape Kerkeling (58) lange warten: Am 19. Oktober startet endlich die neue Mini-Serie "Club Las Piranjas" auf RTL+. Das gab der Sender jetzt bekannt.

Die vier Folgen sind eine Fortsetzung der gleichnamigen Komödie, die in den 90er Jahren zum Kultfilm wurde. Hape Kerkeling schlüpft darin erneut in die Rolle des Animateurs Edwin Öttel. Angelika Milster (71) ist wieder als seine Kollegin Biggi Jakobs dabei, Judy Winter (79) als Clubdirektorin Dr. Renate Wenger. Neu dazu stoßen unter anderem Ben Münchow (32) als Edwins Sohn Björn und Trang Le Hong (36) als Björns Verlobte Lani. Weitere Rollen spielen Cordula Stratmann (59), Benno Fürmann (51) und Andrea Sawatzki (60).

Die Handlung: Ex-Animateur Edwin Öttel fliegt inkognito auf die Urlaubsinsel Mauritius. Er will die Hochzeit seines Sohnes Björn und dessen Verlobter Lani verhindern. Denn dann soll er die Hälfte des von Björn verwalteten Clubresorts "Las Piranjas" erben - so hat es ihm Björns Mutter auf dem Sterbebett versprochen. Kaum angekommen im Ferienparadies, schlittert er hinein ins Chaos und erlebt allerhand skurrile Abenteuer, während er versucht, die Hochzeit zu sabotieren.

Dreharbeiten in einem Honeymoon-Hotel

Die Idee zu der Mini-Serie, so Hape Kerkeling, habe mit einer "hartnäckigen Fangemeinde" zu tun gehabt: "Es gab immer wieder Menschen, die mich fragten, wieso 'Club Las Piranjas' nicht weitergeht. Nachdem ich diese Fans nun schon 28 Jahre lang habe hängenlassen, war nun endlich der Zeitpunkt gekommen, jetzt oder nie, den 'Club Las Piranjas' neu auf die Bildschirme zurückzubringen - in all seiner Gruseligkeit und mit all seinem Charme."

Gedreht wurde im Frühjahr/Sommer 2022. Kerkeling: "Insgesamt haben die Dreharbeiten auf Mauritius drei Monate gedauert. Wir hatten das Hotel während der Drehphase nicht exklusiv für uns, was dazu führte, dass der normale Touristenbetrieb weiterlief und so für die ein oder andere Kollision sorgte. Da wir in einem Honeymoon-Hotel arbeiteten, in dem alle 40 Minuten eine Trauung stattfand, wurden die Dreharbeiten im 40-Minuten-Takt unterbrochen - klingt witzig, war es aber nicht, sondern ziemlich herausfordernd für unser Team."

"Club Las Piranjas" soll nach RTL+ später im Jahr auch auf RTL gezeigt werden.