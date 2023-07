Bei einem Foto-Shooting hat Modedesigner Harald Glööckler einen Unfall gehabt. Fast hätte ihn das eine Fingerkuppe gekostet.

Harald Glööckler (58) hat sich bei einem Foto-Shooting verletzt. Fast hätte er dabei eine halbe Fingerkuppe verloren. Die blutigen Szenen waren am Mittwochabend in der zweiten Folge der Doku-Soap "Harald Glööckler sucht das Glück" (RTLzwei) zu sehen.

Tisch krachte zusammen

Was war passiert? Der Designer wollte für ein Bild auf einer Kunst-Ausstellung in Düsseldorf die berühmte Pieta-Skulptur von Michelangelo nachstellen. Seine Freundin Electra Elite (45) sollte als Madonna auf einem Tisch sitzen, er als Jesus auf ihrem Schoß liegen. Doch während die beiden noch die richtige Pose übten, brach der Tisch zusammen und die beiden stürzten zu Boden. Dabei verletzte sich Glööckler schwer am Finger. Die Wunde konnte jedoch mit einem Pflaster versorgt werden. Der Designer gab sich ganz tapfer und sagte: "Wir müssen jetzt auch kein Drama daraus machen. Es gibt Menschen, die haben schlimmere Probleme." Gesagt, getan: Der Designer setzte das Shooting fort, das auf ein stabileres Sofa verlegt wurde.

Die Doku-Soap "Herr Glööckler sucht das Glück" startete am 12. Juli (mittwochs um 21:15 Uhr, RTLzwei). In sechs Folgen feiert der Designer sein TV-Comeback. Der Münchner Sender versprach vorab, dass die Serie den 58-Jährigen "so offen wie nie zuvor" zeige. Großes Thema ist die Trennung von Dieter Schroth (74) und der Start in ein neues Leben nach dem Liebes-Aus.