Harald Schmidt, finden Sie sich noch in der katholischen Kirche wieder? "Aber natürlich. Und zwar mit allem Horror!"

Best of 2022

von Hannes Roß und Stephan Maus Deutschlands größter Entertainer ist seit acht Jahren ohne eigene Show. Für den stern nahm er sich viel Zeit – ein Gespräch übers Impfen, Gott, Nietzsche und das Traumschiff, die katholische Kirche und warum er beim Glauben nicht ironisch werden kann.

Herr Schmidt, wann sind Sie das letzte Mal an einer Blume stehen geblieben?

Oh, nahezu täglich. Ich bin ein großer Blumen-Fan. Seit Neuestem. Ich bin kurz vor Prince Charles. Hat wahrscheinlich mit dem Alter zu tun. Blumen sind der Inbegriff der Sinnlosigkeit jeglicher Aufregung. So eine Blume hält bei gutem Wasser eine Woche, dann geht’s abwärts. Der Mensch sollte akzeptieren, dass Ähnliches für ihn gilt. Die Zeitspanne der Blüte ist vielleicht länger, dafür erreicht man aber auch nie den Schönheitsgrad einer Rose. Blumen zeigen uns, dass es ab der Geburt abwärts geht. Tiere sind auch sehr lehrreich.