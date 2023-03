von Luisa Schwebel Herzogin Meghan und Prinz Harry sind zu König Charles' Krönung am 6. Mai eingeladen. Ob sie kommen werden oder nicht, ist bislang nicht bekannt. Oprah Winfrey haben die beiden nicht um Rat gebeten – und trotzdem hat sie einen.

Am 6. Mai findet in der Westminster Abbey in London die Krönung von König Charles III. statt. Worüber aktuell allerdings am meisten gesprochen wird: Prinz Harry und Herzogin Meghan, genauer aber die Frage, ob die beiden zur Krönung kommen werden. Noch machen es die Sussexes spannend.

Meghan und Harry: Oprah Winfrey gibt ihnen einen Rat

Talkmasterin Oprah Winfrey, die die beiden Anfang 2021 exklusiv interviewte, hätte einen Rat für Meghan und Harry. "Ich denke, sie sollten das tun, was sie für sich und ihre Familie für das Beste halten. (...) Das ist es, worauf es im Endeffekt ankommt", sagte Winfrey in der "Morning Show" von CBS. Die Sussexes hätten sie nicht um Rat gebeten, verriet die TV-Ikone. Mit ihrem Ratschlag will Winfrey ihnen wohl raten, sich nicht vom familiären oder öffentlichen Druck beeinflussen zu lassen.

Dabei ist es wahrscheinlich gleich, ob die beiden kommen oder nicht – Aufmerksamkeit wird ihnen so oder so garantiert sein. Berichten zufolge rechnet der Buckingham Palast damit, dass Meghan und Harry erscheinen werden. In einem seiner Promo-Interviews im Januar versicherte der Prinz, dass er noch immer an die Monarchie glaube. Gut möglich also, dass er dabei sein möchte, wenn sein Vater gekrönt wird. Gleichzeitig könnte ihnen auch der private Kalender in die Quere kommen. Denn am 6. Mai feiert auch Sohn Archie seinen 4. Geburtstag. Wie britische Medien kürzlich berichteten, sind Archie und Lilibet nicht zur Krönung eingeladen. Sie werden als zu jung eingeschätzt.

Krönung sorgt für Probleme

Prinz Williams und Prinzessin Kates ältere Kinder George und Charlotte werden hingegen in der Westminster Abbey an der Zeremonie teilnehmen. Ob der jüngste Sohn Prinz Louis auch dabei ist, wollen William und Kate angeblich erst noch entscheiden.

Die Gästeliste ist nicht das Einzige, was König Charles derzeit Sorgen bereiten dürfte. In Großbritannien löste die Krönungsplanung eine Diskussion aus. Immerhin leiden die Bürger des Landes unter den verheerend gestiegenen Lebenshaltungskosten. Royal-Experte Omid Scobie, der Prinz Harry und Herzogin Meghan nahesteht, äußerte seine Meinung in einem Artikel bei "Yahoo News". Er halte Charles' Planung für "heuchlerisch". In seiner Weihnachtsansprache hatte der König sich schließlich noch an sein Volk gewandt und ihnen Beistand angeboten.

"Im September bestätigten Quellen aus dem Palast, dass Charles eine Zeremonie wollte, die nicht nur seine Vision einer agileren und moderneren Monarchie widerspiegeln, sondern angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Probleme des Landes auch 'weniger teuer' sein sollte", schrieb Scobie. "Doch obwohl ein Krönungskomitee seine Pläne vorstellte, haben der König und die Minister drei Monate später beschlossen, die mageren Feierlichkeiten zu streichen und stattdessen ein großes Fest zu veranstalten", so der Autor. Während eine der längsten Krisen aller Zeiten in Großbritannien für Leid sorge, ein für Scobie schlechtes Zeichen.

Quellen: "Yahoo News" / Morning Show

