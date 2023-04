Der US-amerikanische Sänger, Schauspieler und Aktivist Harry Belafonte ist tot. Er starb im Alter von 96 Jahren, wie die Agentur seines langjährigen Sprechers Ken Sunshine der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Der legendäre US-Sänger und Schauspieler Harry Belafonte ist tot. Der Entertainer, der unter anderem für den Hit "Banana Boat Song" bekannt ist, starb im Alter von 96 Jahren, wie die Agentur seines langjährigen Sprechers Ken Sunshine der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag bestätigte. Zuvor hatte die "New York Times" berichtet. Er starb am Dienstag an Herzversagen in seinem New Yorker Haus, seine Frau Pamela an seiner Seite, berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press.

Belafonte war ein Wegbereiter für schwarze Künstler in den USA und engagierte sich auch als Bürgerrechtsaktivist und im Kampf gegen Armut. Er war außerdem ein Vertrauter von Martin Luther King Jr.

Belafonte (eigentlich Harold George Bellanfanti jr.) wurde am 1. März 1927 in New York geboren und wuchs in ärmlichen Verhältnissen in Harlem auf. Seine Mutter war Jamaikanerin, sein Vater stammte von der französischen Karibikinsel Martinique. Einen Teil seiner Kindheit verbrachte er auf Jamaika. Seine Kindheit in Armut beschrieb Belafonte später als Anstoß, sich für Gerechtigkeit und Chancengleichheit einzusetzen. Von 1946 bis 1948 besuchte er einen Theaterworkshop in Manhattan. Seine Mitschüler waren unter anderem Walter Matthau und Marlon Brando. Schauspielerische Beachtung fand er 1953, sein Erfolg startete 1955 am Broadway mit "Three for Tonight". In Filmen wie "Heiße Erde" (1957) und "Wenig Chancen für morgen" (1959) thematisierte er Rassentrennung und soziale Ungleichheit.

Sein Aufstieg als "King of Calypso" verlief parallel zu seiner Schauspielkarriere. Als Interpret des "Calypso" wurde er Star in den USA: Songs wie "Banana boat", "Island in the Sun", "Jamaica Farewell" oder "Coconut Woman" wurden zu Hits.

