US-Schauspieler und Sänger Harry Connick Jr. (52, "Only You") durfte am Donnerstag seinen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood enthüllen. Das ließen sich auch seine Frau (seit 1994) Jill Goodacre (55) und die drei gemeinsamen Töchter - Georgia, Sarah und Charlotte - nicht entgehen. Doch damit nicht genug.

Die traditionelle kleine Rede hielt bei der Zeremonie in Los Angeles keine Geringere als Oscar-Preisträgerin Renée Zellweger (50, "Judy"). "Du bist ein Original", sagte sie über "einen der großen Künstler unserer Zeit" und lobte sein "unendlich großes Herz und sein Talent". Die beiden drehten zusammen die Filmkomödie "New In Town" (2009). Seither sind sie befreundet.