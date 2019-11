Nach wilden Gerüchten um die mögliche Todesursache von Harry Morton (1981-2019) schaltet sich nun dessen Familie ein und stellt klar: Der Gründer der Restaurantkette "Pink Taco" und Ex-Freund von Schauspielerin Lindsay Lohan (33, "Speak") starb an einem Herzinfarkt. Das berichtet unter anderem die US-Promi-Seite "TMZ" und beruft sich dabei auf einen Sprecher der Familie.

Morton hätte an einer koronaren Herzkrankheit gelitten und hätte ein "leicht vergrößertes Herz gehabt". Ein Doktor hätte der Familie bestätigt, dass der Sohn des "Hard Rock Cafe"-Gründers Peter Morton (72), Kalkablagerungen in drei seiner Hauptarterien gehabt habe, was einen plötzlichen Herzstillstand verursacht hätte.

Nasen-OP war nicht Todesursache

"TMZ" hatte zuvor berichtet, dass es bei einer Nasen-Operation, bei der sich Morton die Nasenscheidewand begradigen ließ, zu Komplikationen gekommen sei. Diese hätten womöglich mit seinem plötzlichen Tod im Zusammenhang stehen können.

Harry Morton wurde am vergangenen Samstag im Alter von nur 38 Jahren tot in seinem Anwesen in Beverly Hills aufgefunden. Neben seinem Restaurant und einem Nachtclub war Morton zudem für seine Beziehungen mit diversen Stars bekannt. Er soll angeblich mit Demi Moore (57), Paris Hilton (38), Britney Spears (37) und Jennifer Aniston (50) zusammen gewesen sein. Mit Lindsay Lohan war Morton 2006 liiert.