Emma Watson, die in den insgesamt acht Filmen die strebsame Musterschülerin spielt, hat jetzt verraten, dass sie in den drei Jahre älteren „Draco Malfoy"-Darsteller Tom Felton sogar verliebt gewesen sein soll. In der "Harry Potter"-Reunionshow, die am 1. Januar bei Sky erscheint, erzählt die 31-Jährige, was damals ihre Gefühle für ihren Kollegen ausgelöst habe: "Ich kam in den Raum, in dem wir Unterricht hatten. Die Aufgabe bestand darin, zu zeichnen, wie man sich Gott vorstellt, und Tom hatte ein Mädchen mit einer umgedrehten Mütze auf einem Skateboard gezeichnet", erinnert sich Emma. "Und ich weiß nicht, wie ich es sagen soll... Ich habe mich daraufhin einfach in ihn verliebt." Von dem Moment an habe sie zwei Jahre lang immer nach Tom Ausschau gehalten und gehofft, dass sie sich am Set sehen würden. "Das waren dann immer besonders aufregende Tage.", so Watson. Emma und Tom sind bis heute eng befreundet. Felton sagt über die Enthüllung: "Wir waren immer nur Freunde. Ich war sehr beschützend ihr gegenüber." Abschließend erklärt Tom: "Ich hatte schon immer eine Schwäche für Emma, und das ist bis heute so geblieben. Es gab immer so etwas wie, ich weiß nicht, eine Verwandtschaft."

