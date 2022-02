Sehen Sie im Video: Voldemort, Bellatrix Lestrange, Malfoy – was wurde aus den Schurken von "Harry Potter"?

















Die „Harry Potter"-Filmreihe lebt nicht nur von ihren Helden, sondern auch von den prominent besetzten Bösewichten. Von Lord Voldemort über Bellatrix Lestrange bis hin zu Harrys jugendlichem Widersacher Draco Malfoy – was wurde aus den Darstellern? Die „Harry Potter"-Filmreihe lebt nicht nur von ihren Helden, sondern auch von den prominent besetzten Bösewichten. Von Lord Voldemort über Bellatrix Lestrange bis hin zu Harrys jugendlichem Widersacher Draco Malfoy – sie alle machten Harry Potter zu dem, was er ist und sie alle sind auch nach dem Ende der Filmreihe unvergessen. Bellatrix Lestrange Allen voran Bellatrix Lestrange. Gespielt wird sie von „Fight Club"-Star Helena Bonham Carter. Lestrange gehört zu den gefährlichsten und sadistischsten Anhängern von Lord Voldemort. Helena Bonham Carter wurde im Frühjahr 2009 in der Zeitung „The Times" zu den zehn besten britischen Schauspielerinnen aller Zeiten gezählt. In der Netflix-Produktion „The Crown" spielte sie die Schwester der Queen Prinzessin Margaret. Demnächst wird Carter in „Enola Holmes Teil 2" zu sehen sein. Ihre Filmographie umfasst beeindruckende 107 Einträge. Voldemort Der wirkliche Bösewicht der acht „Harry Potter"-Filme ist Du-weißt-schon- wer, Lord Voldemort, alias Tom Riddle oder der dunkle Lord. Er wurde von insgesamt sieben verschiedenen Schauspielern verkörpert. Ein Gesicht verbindet man aber unweigerlich mit dem Namen „Voldemort": Ralph Fiennes. Der britische Schauspieler sieht dem dunklen Lord im wahren Leben aber gar nicht ähnlich. Maskenbildner und Computer machten aus ihm den unheimlichen Bösewicht ohne Nase. Nichts erinnert mehr an M, den Direktor des MI6 in den James-Bond-Filmen, Fiennes andere berühmte Rolle. Draco Malfoy Draco Malfoy gehört ebenfalls zu Voldemorts Anhängern, doch der blonde Schüler war auch das Abziehbild des mobbenden, rassistischen und angeberischen Mitschülers. Schauspieler Tom Felton verkörperte den unsympathischen Gegenspieler von Harry Potter, Hermine Granger und Ronald Weasley. Im wahren Leben ist Felton eng mit Hermine-Darstellerin Emma Watson befreundet. 2017 wurde Felton in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences aufgenommen, die jährlich die Oscars vergibt. Felton ist der Schauspielerei treu geblieben, spielt überwiegend in Independent Filmen und daneben ist er auch als Musiker aktiv. Pansy Parkinson Pansy Parkinson war eine von Malfoys Anhängerinnen in der Zaubererschule Hogwarts. In den späteren Harry-Potter-Filmen wurde sie gespielt von Scarlett Byrne. Die machte zuletzt mit ihrem Privatleben Schlagzeilen, als sie den Sohn von Playboy-Gründer Hugh Hefner, Cooper Hefner, heiratete. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, Betsy Rose Hefner. Die sadistische Professorin Dolores Umbridge gehört zu den meistgehassten Charakteren der Harry-Potter-Filme. Gespielt wird sie von Imelda Staunton. Dass sie auch ganz anders kann, beweist die letzte Staffel der Serie „The Crown". Dort spielt sie Queen Elizabeth II.

Mehr