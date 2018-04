"Schulkameraden #hogwartsabsolventen"

Auch bei ehemaligen Zauberschülern kommen bei einem Klassentreffen nach 17 Jahren nostalgische Gefühle auf: Schauspieler Tom Felton (30, "A United Kingdom") ließ seine Instagram-Follower an der Hogwarts-Reunion teilhaben und postete ein gemeinsames Foto mit den Kollegen Emma Watson (28, "The Circle") und Matthew Lewis (28, "Ein ganzes halbes Jahr"). Mit seinem Kommentar - "Schulkameraden #hogwartsabsolventen" - spielte er auf die "Harry Potter"-Fantasyfilmreihe (2001-2011) an, in der die drei als Draco Malfoy (Felton), Hermine Granger und Neville Longbottom zu sehen waren. Alle drei lernten an der "Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei" ("Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry").