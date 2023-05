von Malte Mansholt Es blieb bei einem Kurzbesuch: Nuir eine knappe Stunde verbrachte Harry bei der Krönung seines Vaters, Charles III. Und das mit gutem Grund: Zuhause wartete bereits ein Geburtstagskind auf ihn.

Monatelang rätselten die Royalfans: Wird auch Harry auf der Krönung seines Vaters auftauchen? Selbst die Planer der königlichen Familie sollen lange vor den Feierlichkeiten nicht gewusst haben, ob mit dem royalen Gast zu rechnen war – schließlich hatte der noch eine weitere Party auf dem Programm: Sohn Archie wurde gestern vier Jahre alt. Und tatsächlich schaffte es Papa Harry noch am Geburtstag nach Hause. Wenn auch auf den letzten Drücker.

Dafür musste der Prinz sich allerdings auf eine sehr eng getacktete Reiseplanung verlassen. Nicht mal 29 Stunden hatte der Prinz in seiner Heimat verbracht. Bereits eine Stunde nach dem Ende der Zeremonie war Harry bereits wieder am Flughafen gesichtet worden. Und landete tatsächlich gegen 18:30 Ortzeit wieder in Los Angeles. Von dort sind es knapp 100 Kilometer Autofahrt zum Zuhause der Familie in Montecito. Harry dürfte also einen sehr müden Sohn zum vierten Geburtstag geknuddelt haben.

Orden im Linienflug

Wie eilig es der Prinz gehabt hat, zeigte auch seine Bekleidung am Flughafen: Auf Fotos, die ihn bei der Ankunft am Flughafen LAX zeigen, trägt Harry immer noch den Festtags-Anzug, inklusive aller Orden. Er hatte sich also nicht einmal die Zeit genommen, sich schnell umzuziehen. Besonders amüsant ist diese Tatsache, wenn man bedenkt, dass der Prinz nicht mit einer Privatmaschine über den Atlantik gejettet war. Sondern mit einem kommerziellen Flug von British Airways.

Beim Hinflug hatte sich Harry mehr Raum für Verspätungen gelassen. Nachdem er am Freitag gegen Mittag am Flughafen Heathrow angekommen war, verbrachte er noch eine Nacht in seiner Heimat, um bei der Krönung pünktlich zu sein.

Kinder von William und Kate Während der Opa gekrönt wird, ziehen Charlotte, Louis und George alle Blicke auf sich 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter An der Seite seiner älteren Schwester Charlotte schritt der kleine Louis in die Westminster Abbey. Der jüngere Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate ist dafür bekannt, gerne mal Grimassen zu ziehen und sich etwas daneben zu benehmen. Bei der Krönung seines Opas zeigte er sich aber von seiner besten Seite. Mehr

Formsache

Ob Harry überhaupt kommen würde, war lange Gegenstand von Spekulationen. Mit dem Erscheinen seines Enthüllungsbuches "Spare" hatte es sich der Prinz endgültig mit seinem Vater König Charles III. verscherzt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Meghan Markle musste er das Zuhause in Frogmore Cottage verlassen, sie entschieden sich für die neue Heimat Kalifornien. In der Zeremonie selbst spielte Harry entsprechend keine Rolle. Statt mit seinem Bruder, dem Thronfolger Prinz William, und dessen Familie kam er mit den royalen Cousins in der Westminster Abbey an. Auch sein Sitzplatz einige Reihen hinter dem Prinz distanzierte Harry deutlich von der königlichen Kernfamilie. Am Familienteil der Feierlichkeiten nahm er entsprechend gar nicht Teil. Zuhause wartete ja sein Herzensprinz.

Quelle:Daily Mail