Gastronom und Imbisstester Harry Schulz ist überraschend mit 59 Jahren gestorben. In den sozialen Medien trauern nicht nur seine Kollegen, sondern auch viele Fans um Schulz. Vor drei Jahren hatte Schulz einen Herzinfarkt erlitten. Nach einem Koma kämpfte er sich durch die Reha zurück ins Leben. Am Dienstagabend soll er noch beim Charity-Event "Mehr als eine warme Mahlzeit" Obdachlosen ein Weihnachtsessen serviert haben. Ein Foto auf Schulz' Instagram-Kanal zeigt ihn in Schürze und mit Tellern in beiden Händen. Am Mittwoch soll Harry Schulz dann tot aufgefunden worden sein. Bekannt geworden war Schulz als Imbisstester für Sat 1. In Hamburg betrieb er den legendären Imbiss "Lüttn Grill". Die Bestürzung über seinen plötzlichen Tod zeigt sich nicht nur bei Kollegen.