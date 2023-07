Zum Abschluss seiner "Love On"-Tour bedankte sich Superstar Harry Styles mit eindringlichen Worten bei seinem Publikum.

Von Anfang an stand die zweite große Solo-Tournee des ehemaligen One-Direction-Frontmanns Harry Styles unter keinem sonderlich guten Stern. Eigentlich sollte sie bereits im Jahr 2020 starten, nach der Veröffentlichung seines zweiten Studio-Albums "Fine Line" (2019). Diesen Plänen machte jedoch die hereinbrechende COVID-19-Pandemie einen gehörigen Strich durch die Rechnung.

Losgehen konnte es erst wieder am 4. September 2021, als Styles die zuvor zweimal verschobene Tour endgültig mit einem Konzert in Las Vegas eröffnete. Der wenig später ausbrechende Ukraine-Krieg sollte einen weiteren Schatten auf die Veranstaltungsreihe werfen und das "Love on Tour"-Motto nochmals in einem anderen Licht erscheinen lassen.

22 Monate, 169 Shows, fünf Kontinente

Nach 22 Monaten und insgesamt 169 Shows auf fünf Kontinenten fand Harrys Welt-Tournee nun in der italienischen Provinzhauptstadt Reggio Emilia doch noch ein glückliches und ziemlich emotionales Ende. Bevor er mit seiner Band die letzten Zugaben anstimmte, wandte er sich "yahoo!" zufolge mit bewegenden Worten an sein Publikum.

"Ich kann das nicht machen, wenn ihr nicht kommt", eröffnete er seine Rede. "Das weiß ich besser als jeder andere. Ich weiß, dass ihr heute Abend hier seid, weil ihr es zu etwas Besonderem für mich machen wolltet. Ihr macht es jeden Abend zu etwas Besonderem für mich." In seiner weiteren Ansprache dankte er seinen Fans ausdrücklich für die Liebe, mit der sie – passend zum Tour-Motto – auf jedem seiner Konzerte den Raum erfüllten.

Harry Styles: "Ich weiß, dass man sich in dieser Welt so unglaublich klein fühlt"

Zum Abschluss seiner Rede schlug der in ein androgynes Glitter-Outfit gehüllte Sänger dann noch etwas ernstere Töne an: "Ich weiß, dass man sich in dieser Welt so unglaublich klein fühlt, dass es sehr, sehr schwierig sein kann, das Gefühl zu haben, dass irgendetwas, was man tun kann, einen Unterschied machen kann", erklärte er. "Aber ich verspreche euch, ich erkenne dies die ganze Zeit in den kleinen Dingen, die ihr tut, und in der Art, wie ihr miteinander umgeht. Wie es sich auf all die Menschen um mich herum ausgewirkt hat, wie es sich auf die Menschen da draußen ausgewirkt hat, es ist so viel größer. Das hört nicht auf, wenn diese Tournee endet. Ich möchte, dass ihr das fortsetzt. Tragt die Liebe in die Welt hinaus. Sie braucht sie im Moment."

Quelle: "yahoo! US"